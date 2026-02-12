Эксперт «Мошеловки» Храпунова предупредила о мошеннических схемах в игровой сфере
Мошенники активно осваивают сферу видеоигр, обманывая игроков всех возрастов. Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова поделилась информацией о распространенных схемах обмана в игровой среде, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, злоумышленники могут войти в доверие в чате и предложить обмен внутриигровыми предметами. Если пользователь поверит и выполнит свою часть сделки, аферист просто исчезнет вместе с «награбленным».
Кроме того, преступники могут предлагать детям купить персонажей или усиления за реальные деньги, требуя оплату через карту родителей. Ребенка просят перейти по ссылке и ввести данные банковского счета, после чего мошенники получают доступ к платежным данным.