Эксперт «Мошеловки» Храпунова предупредила о мошеннических схемах в игровой сфере

По словам эксперта, злоумышленники могут войти в доверие в чате и предложить обмен внутриигровыми предметами. Если пользователь поверит и выполнит свою часть сделки, аферист просто исчезнет вместе с «награбленным».

Кроме того, преступники могут предлагать детям купить персонажей или усиления за реальные деньги, требуя оплату через карту родителей. Ребенка просят перейти по ссылке и ввести данные банковского счета, после чего мошенники получают доступ к платежным данным.