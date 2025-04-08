Эксперт Моржаретто: водителям авто на летней резине нужно избегать резких движений в гололед

Автолюбителям, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, стоит проявлять особую осторожность из-за погодных условий. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с сайтом RT .

Специалист предупредил о необходимости аккуратного вождения в связи с опасностью образования гололеда. Он также порекомендовал избегать резких движений.

«Никаких резких торможений, ускорений, движений рулем, потому что скользкая поверхность, лед, мокрый снег», — отметил Моржаретто.

По его мнению, лучше всего хотя бы до субботы воздержаться от поездок на своем автомобиле до потепления.