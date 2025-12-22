Эксперт «Моифинансы.рф» Дайнеко отметила, что сокращать расходы следует с учетом сохранения ключевых статей бюджета

В условиях ограниченного бюджета оптимизация личных и семейных расходов требует тщательного подхода, чтобы избежать негативных последствий, таких как увеличение долговой нагрузки и ухудшение качества жизни. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» , что сокращение расходов должно осуществляться с учетом сохранения определенных ключевых статей бюджета.

Одним из важных аспектов является необходимость поддержания обязательных платежей. Сокращение расходов на оплату обучения, услуг ЖКХ и связи, страховок и кредитов может привести к просрочкам, что в свою очередь влечет за собой штрафы и пени, увеличивая долговую нагрузку.

Еще одним важным моментом является сохранение расходов на питание. Хотя отказ от фастфуда и полуфабрикатов может быть полезен, чрезмерная экономия на базовом продуктовом наборе может негативно сказаться на здоровье и работоспособности.

Особое внимание следует уделить расходам на здоровье. Постоянный перенос визитов к врачу, обследований и лечения может привести к ухудшению состояния и более дорогой терапии в будущем. Несмотря на то, что значительная часть медицинской помощи доступна по ОМС, в ряде случаев платные услуги позволяют ускорить диагностику и лечение.

Инвестиции в образование также играют важную роль. Они могут повысить профессиональные навыки и открыть новые возможности для заработка, что в долгосрочной перспективе способствует увеличению доходов.

Наконец, важно не забывать о расходах на отдых и развлечения. Полный отказ от них может привести к стрессу и снижению качества жизни, что негативно сказывается на продуктивности и здоровье.