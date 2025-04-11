Новая коллекция дизайнера Гоши Рубчинского будет иметь успех на российском рынке, поскольку его одежда стала олицетворением русского и советского духа, а отечественные бренды сейчас в тренде. Об этом заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в разговоре с ИА НСН .

Он отметил, что популярность дизайнера не вызывает сомнений: все, к чему прикасается Рубчинский, обречено на успех. И хотя Гоша давно не появлялся на рынке, все уже успели по нему соскучиться.

«Что бы ни делал Гоша, это все равно будет хорошо продаваться, потому что он все-таки кумир молодежи», — считает Лисовец.

В эпоху патриотизма молодежь с радостью поддержит российского кумира, который олицетворяет в своих работах советское и русское начала. Гоша Рубчинский ввел в тренд простую и хорошо скроенную одежду, которая смотрится брутально на парнях и модно на девушках, подчеркнул модный эксперт.