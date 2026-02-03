Эксперт Mobile Research Group Муртазин предупредил об опасности зарядки смартфона на морозе

Отключение смартфона на морозе не приводит к серьезным последствиям для его работоспособности. Чтобы гаджет заработал, достаточно отогреть его до комнатной температуры. Однако заряжать устройство, пока оно не согрелось, не рекомендуется. Это может повредить химические элементы в аккумуляторе и снизить его емкость. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Общественной Службой Новостей .

Специалист отметил, что на минусовые температуры в электронике реагирует только батарея. Чем меньше ее емкость и физические размеры, тем быстрее она реагирует на холод. Это проблема для всех iPhone на морозе. Даже если телефону всего год и емкость аккумулятора еще не сильно упала, при температуре -20 градусов и уровне заряда 20–25% гаджет выключится.

Эксперт подчеркнул, что мороз сам по себе не наносит критических повреждений аккумулятору. Однако зарядка на морозе может причинить вред аноду и химическим элементам внутри батареи, что приведет к потере емкости и постепенной негодности. Поэтому подключать смартфон к зарядке следует только при комнатной температуре, заключил Муртазин.