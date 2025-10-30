Эксперт Митрофанов рассказал, что в домашней комбуче концентрация алкоголя может достигать 2%

При приготовлении газированного напитка комбучи с характерным кисловатым вкусом главную роль играет не «чайный гриб», а симбиотическая культура SCOBY. Она состоит из различных бактериальных штаммов и дрожжевых культур, как рассказал директор по маркетингу «Сварщицы Екатерины» Сергей Митрофанов в комментарии для Life.ru .

По словам специалиста, во время брожения дрожжи расщепляют сахар с выделением диоксида углерода и этанола. Затем уксуснокислые бактерии окисляют спирт, образуя уксусную кислоту.

В процессе ферментации дрожжи вырабатывают этанол, а бактерии поглощают его, потому что для некоторых из них это питательная среда. Поэтому в готовом напитке алкоголя часто нет или его очень мало. Тем не менее без точного анализа состава не стоит утверждать, что спирта в комбуче нет.

В промышленном производстве каждая партия комбучи проходит тщательную лабораторную проверку, включая контроль содержания спирта. Это позволяет гарантировать стабильность состава и отсутствие алкоголя в напитке. В домашних условиях сложно поддерживать оптимальные условия, что может привести к повышению концентрации алкоголя до 1–2% и развитию посторонних бактерий или плесени, если культура SCOBY загрязнена.