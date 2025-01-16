Эксперт Миронова заявила, что каждый бьюти-мастер должен иметь три аптечки

В каждом кабинете косметолога должны быть три аптечки для оказания экстренной помощи. Таким мнением поделилась исполнительный директор одной из московских сетей клиник красоты Василина Миронова в разговоре с редакцией сайта «Аргументы и факты».
По словам специалиста, первая аптечка предназначена для первичной помощи до прибытия скорой, вторая — для предотвращения заражения инфекциями, третья — для лечения анафилактического шока.
Эти меры особенно актуальны после трагического случая в Москве, где женщина умерла прямо в кресле косметолога от сильной аллергии на процедуру похудения.
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