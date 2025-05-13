Эксперт МГУ Воронин: электросамокат может сломаться при поездке под дождем

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин перечислил причины, по которым не стоит ездить на электросамокате в дождливую погоду. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, во время дождя сцепление с дорогой становится хуже — торможение затруднено, что может привести к ДТП.

Кроме того, специалист предупредил: если герметичность аккумуляторного отсека нарушена, есть риск выхода устройства из строя.

«Несмотря на то, что вероятность такой ситуации довольно низкая, она существует — и опасна для пешеходов и пользователей кикшеринговых сервисов / владельцев самокатов», — заявил Воронин.

Эксперт также отметил, что в сильный дождь видимость ухудшается, из-за чего могут происходить аварии с участием автомобилей.