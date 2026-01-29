Эксперт МФТИ Бочерова рекомендовала установить антивирус на каждое устройство для защиты от кибермошенников

В эпоху цифровых технологий информация о людях превратилась в ценный ресурс. Персональные данные собирают для использования в рекомендательных системах, таргетированной рекламе и даже для манипулирования общественным мнением. Однако когда эти данные попадают в руки кибермошенников, люди могут стать жертвами вымогательства и лишиться денег, недвижимости или репутации. Об этом рассказала kp.ru исполнительный директор компании «Киберпротект», заведующая кафедрой Теоретической и прикладной информатики (ТиПИ) МФТИ Елена Бочерова.

«Как только человек передает свои персональные данные сторонним организациям, возникает риск, что они будут скомпрометированы. Это открывает возможности для преступников, которые могут использовать их в техниках социальной инженерии и удаленных схемах мошенничества», — подчеркнула специалист.

По данным ФСБ, в 2024 году в России было зарегистрировано более 640 тысяч случаев дистанционного мошенничества с общим ущербом свыше 170 миллиардов рублей.

Чтобы стимулировать компании серьезнее подходить к защите информации граждан, с 2025 года в России введены оборотные штрафы за утечки данных. Размеры штрафов зависят от масштаба происшествия.

Как отметила Бочерова, для защиты личных данных от атак мошенников нужно добавить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, использовать уникальные пароли для каждого сервиса и ограничить доступ к своим данным.

Важно установить антивирус на каждое устройство, а также не переходить по ссылкам и не скачивать файлы от незнакомцев. Нельзя озвучивать коды из SMS при звонках из отдела безопасности банка или службы доставки, добавила эксперт.