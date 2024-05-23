Эксперт МЧС Михан напомнил, что готовить еду на открытом огне можно только в мангалах и жаровнях

С приходом тепла начинается сезон повышенной пожароопасности, чтобы не устроить пожар, нужно соблюдать меры безопасности. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник отдела профилактики надзорного главка МЧС России по Москве Алексей Михан.

Он напомнил, что готовить еду на открытом воздухе можно только в специальных емкостях. К ним относятся, например, жаровня или мангал.

«Их можно располагать на расстоянии не ближе пяти метров от зданий и сооружений. Зона очистки от места разведения открытого огня должна составлять не менее двух метров», — отметил эксперт.

Он добавил, что в емкостях не должно быть пробоин и пропалов. И после их использования нужно тщательно убедиться, что внутри не осталось тлеющих углей.