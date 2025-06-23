Эксперт МЧС Бойко призвал идти против потока воздуха при возгорании авто в тоннеле

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал «Газете.Ru», как правильно поступить, если автомобиль загорелся в тоннеле. По его словам, первые три минуты можно попытаться потушить огонь самостоятельно, но если это не удается, необходимо немедленно эвакуироваться.

Бойко советует в случае возгорания автомобиля в тоннеле сразу остановиться, включить аварийную сигнализацию и заглушить двигатель. Затем следует эвакуировать пассажиров и направить их в ближайшие эвакуационные пути. Если таких путей нет, нужно отойти от места возгорания как минимум на 50–100 метров. При начальной стадии пожара можно попытаться потушить его самостоятельно, используя огнетушитель или подручные средства. Огнетушитель нужно направлять на очаг, а не на пламя. Если капот горит, открывать его полностью нельзя, так как это усилит приток кислорода и ускорит разгорание.

По словам эксперта, если огонь не удается потушить в течение одной-трех минут, нужно эвакуироваться, поскольку есть вероятность взрыва автомобиля.

Если вы стали свидетелем пожара в чужом автомобиле, Бойко рекомендует остановиться на безопасном расстоянии и предупредить других водителей о чрезвычайной ситуации. Важно не включать кондиционер и вентиляцию, чтобы не усиливать распространение огня. При эвакуации следует идти против потока воздуха, не садиться обратно в машину и не пытаться на ней уехать, так как бензобак может взорваться.