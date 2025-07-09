Эксперт Матюшенков предупредил, что нарушение правил рубки деревьев на участке может обернуться уголовным делом

Собственникам дачных участков важно знать, что даже на своей территории они не могут свободно распоряжаться растительностью. За вырубку деревьев без разрешения предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность. Заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков рассказал ОТР , что согласование на вырубку необходимо в большинстве случаев, если действия могут затронуть интересы окружающей среды или соседей.

Однако есть ситуации, когда разрешение не требуется, отметил эксперт. К ним относятся случаи, когда дерево растет в пределах участка, участок не граничит с лесом или охраняемой территорией, а также дерево не относится к редким или ценным породам. Одновременно можно спилить не более двух деревьев.

«Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, потребуется разрешение. Редкие или ценные деревья, такие как кедр, лиственница, сосна, требуют получения разрешения для вырубки, так как они находятся под охраной. Регулирование этих действий осуществляется в соответствии с Лесным кодексом России. Деревья, растущие вблизи водоемов, могут потребовать согласования в соответствии с Водным кодексом», — пояснил Матюшенков.

Получить разрешение можно в муниципальном органе по охране окружающей среды или отделе экологической безопасности. В некоторых случаях вопрос могут регулировать органы ЖКХ, добавил собеседник.

Если из-за вырубки деревьев на участке сильно пострадала окружающая среда или собственник злостно нарушает законодательство, против него могут завести уголовное дело. В этом случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, предупредил Матюшенков.