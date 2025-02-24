Эксперт Мартынов предупредил о возможном повышении цен на рыбу, икру и консервы

Расходы рыбопромышленников на перезаключение договоров с Росрыболовством могут привести к повышению цен на рыбу, икру и консервы. Об этом заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с Национальной Службой Новостей .

По словам специалиста, новый законопроект требует от бизнеса уплаты около 200 миллиардов рублей за пользование рыболовными участками в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца 2025 года, иначе территории уйдут на аукцион.

«Все эти издержки заложатся в себестоимость, чудес в экономике не бывает», — отметил эксперт.

Мартынов подчеркнул, что отрасль уже испытывает трудности, а новые финансовые обязательства усугубят положение.