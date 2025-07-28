Эксперт Маркелова назвала установку стола у окна оптимальным вариантом рабочего места для ребенка

Рабочее место играет важную роль в учебе ребенка. Даже в условиях ограниченного пространства можно организовать удобный и функциональный уголок, который будет мотивировать к занятиям. Об этом заявила совладелец сети билингвальных детских садов и школ Discovery Екатерина Маркелова в разговоре с «Известиями» .

«Стол должен быть устойчивым и достаточно просторным, чтобы на нем поместились тетради, книги и компьютер», — отмечает эксперт.

Она рекомендовала выбирать модели с ящиками или надстройками, чтобы поддерживать порядок на столе. Стул должен быть удобным, с поддержкой спины и регулируемой высотой, что поможет сохранить осанку.

Оптимальный вариант — установка стола у окна. Для правшей освещение должно поступать слева, а для левшей — справа. Вечером потребуется настольная лампа мощностью до 80 Вт.

Маркелова посоветовала вовлекать ребенка в процесс обустройства его рабочего места. Это поможет ему ощутить себя владельцем этого пространства.

Цветовая гамма должна быть спокойной. Яркие акценты можно добавить с помощью аксессуаров. Стены следует использовать для лучшего запоминания материала, повесив плакаты с формулами или иностранными словами.