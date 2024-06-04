Эксперт «Мамбы» Красильникова рассказала, что абьюзеры при знакомстве ведут себя токсично

В приложениях для знакомств есть достаточно много абьюзеров и токсичных личностей. Как их распознать, «Известиям» рассказала PR-директор дейтинг-сервиса «Мамбы» Наталья Красильникова.

Она объяснила, что, как правило, неадекватные люди сразу выдают себя. Они позволяют грубые оценочные высказывания и проявляют нетерпимость.

«Обращайте внимание на любой вид шейминга — будь то возраст, физическая форма, религия или политика. Такие люди, как минимум, не гибкие в своих суждениях, а чаще — токсичные и абьюзивные», — заявила эксперт.

Она добавила, что еще один тревожный звонок — негативные высказывания о других, которые позволяют человеку превозносить себя. Кроме того, не стоит доверять тем, кто слишком активно и навязчиво ухаживает, это говорит о нестабильной психике.