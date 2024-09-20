Эксперт Mamba Красильникова посоветовала не затрагивать темы религии и денег на первом свидании

PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова дала советы для первого свидания. До встречи не стоит идеализировать потенциального партнера, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

Она также указала на существование тем, которые способны оттолкнуть собеседника. В разговоре не нужно поднимать вопросы политики, религии, секса и денег, предупредила специалист.

Красильникова напомнила, что основная задача первого свидания — знакомство. Именно поэтому паре достаточно провести вместе 30 минут или час.