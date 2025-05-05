Эксперт Максимова: необычные звуки и движения видеоняни могут указывать на взлом

В современном мире радионяни и IP-камеры для наблюдения за детьми привлекают внимание киберпреступников. Доктор технических наук Елена Максимова, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА, рассказала «Газете.Ru» , что многие пользователи не задумываются о безопасности таких устройств.

По словам специалиста, злоумышленники легко взламывают устройства из-за использования стандартных паролей, которые никто не меняет. Еще одна проблема — устаревшее программное обеспечение недорогих камер от малоизвестных производителей.

Фишинговые атаки также представляют опасность. Пользователей обманом заставляют установить поддельное приложение для управления камерой или перейти по вредоносной ссылке.

Максимова посоветовала обратить внимание на необычные звуки, движения камеры или индикаторы, чтобы обнаружить взлом. Также стоит следить за интернет-трафиком и незнакомыми подключениями в роутере. Если вы заметили нестабильную работу приложения или несанкционированные изменения настроек, это тоже может указывать на взлом.