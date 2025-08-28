Эксперт Лысакова отметила, что разница в доходах партнеров может привести к психологической зависимости

В современном обществе, где успех часто измеряется финансовыми показателями, неравные браки становятся распространенным явлением. Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в интервью радио Sputnik подчеркнула, что разница в доходах может привести не только к материальной, но и к психологической зависимости.

Психолог отметила, что некоторые женщины, несмотря на измены богатых мужей, остаются в отношениях из-за страха потерять привычный уровень жизни. В парах, где женщина зарабатывает больше мужчины, часто наблюдается разница в возрасте или установка на роль основного добытчика. Однако для таких отношений важно, чтобы мужчина был толерантным и неагрессивным.

Лысакова подчеркнула, что люди с равным доходом выше среднего имеют больше шансов на продолжительный и счастливый союз, потому что они изначально выбирают относительно равных себе партнеров. Но если социальный уровень достатка ниже среднего, то могут возникнуть конфликты из-за нехватки средств, что может привести к скандалам и разрыву отношений.

Тем не менее, исследование, проведенное экономистами НИУ ВШЭ, показало, что значительная разница в доходах между супругами может укреплять брак, делая его более стабильным и долгим.