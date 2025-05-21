Эксперт Luding Group Косенко развеял миф о существовании порошкового вина

Российские потребители давно боятся купить порошок вместо настоящего вина. Главный амбассадор винного портфеля Luding Group Владимир Косенко в беседе со «Снобом» заявил, что «порошкового вина» не существует.

По словам специалиста, сухой виноматериал означает обычное вино, которое пока не разлили по бутылкам. Изобретенный в США XIX века рецепт «спиртового желе» породил путаницу, позже усиленную появлением на российских рынках дешевого низкосортного вина.

«Гораздо дешевле и проще сразу сделать плохое вино из сока, чем тратить на его трансформацию время и деньги. Поэтому вина из порошка ни одна винодельня не производит», — объяснил Косенко.

В реальности изготовление вина из порошка не имеет экономических оправданий, подчеркнул эксперт.