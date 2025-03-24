Эксперт Лопатин: чехлы с ремешками помогут защититься от кражи телефона в транспорте

Потеря или кража телефона может привести к серьезным проблемам, включая утечку личных данных. Старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин в разговоре с «Известиями» дал рекомендации по защите устройств.

Специалист посоветовал для минимизации рисков использовать чехлы с ремешками, чтобы избежать случайной потери. Чаще всего в транспорте кража гаджетов происходит при открывании дверей.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность страхования телефона. Полис обычно действует через 15 дней после покупки и покрывает ремонт или возмещение до 80% стоимости устройства. Страхование стоит около 15% от цены телефона.

Лопатин также рекомендовал устанавливать надежные пароли, включать биометрическую аутентификацию и активировать функции отслеживания местоположения.