Эксперт «Литреса» Данилина отметила популярность документальных детективов

Документальный детектив представляет собой гармоничное сочетание художественных приемов и глубокого журналистского исследования. Об этом рассказала руководитель редакции группы компаний «Литрес» Анна Данилина в беседе с ИА НСН .

По ее словам, интерес россиян к этому жанру значительно вырос за последний год, увеличившись вдвое. Рост популярности объясняется стремлением читателей к искренним и правдивым повествованиям, отражающим реальную жизнь без прикрас.

«Такая литература подает суровую реальность в художественном обрамлении: читается просто, но при этом узнаешь новое, а не просто отвлекаешься на фантазии автора», — объяснила эксперт.

Она также отметила, что жанр документального детектива привлекает внимание своей способностью раскрывать глубинные аспекты человеческой психики.