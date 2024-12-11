Эксперт «Лемана ПРО» Белова: живая ель помогает улучшить качество воздуха в помещении
Эксперт сети строительных магазинов «Лемана ПРО» София Белова перечислила преимущества живых и искусственных елей. Об этом сообщила «Российская газета».
По словам специалиста, натуральное дерево обладает уникальным свежим ароматом и не накапливает на себе пыль. Кроме того, оно помогает улучшить качество воздуха в помещении. Такой эффект достигается благодаря выделению фитонцидов — веществ, которые борются с микробами и бактериями, пояснила Белова.
А вот искусственное хвойное, отметила эксперт, может прослужить несколько лет. Кроме того, данный новогодний атрибут легко устанавливать и убирать, добавил RT.