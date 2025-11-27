Эксперт LEM Solution Ладушкин предупредил о рисках, связанных с транспортировкой незакрепленной новогодней ели

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин предупредил о рисках, связанных с транспортировкой незакрепленной новогодней ели в салоне автомобиля. По его словам, такое поведение может представлять серьезную опасность для водителя и пассажиров, сообщил RT .

Специалист отметил, что «иголки, смола и кора могут повредить салон автомобиля». Кроме того, ненадежно закрепленная елка может стать причиной травмы при резком торможении.

Для обеспечения безопасности при транспортировке эксперт советует упаковать дерево в пищевую пленку и дополнительно обмотать целлофановыми пакетами сверху и снизу. Такой метод поможет защитить салон от повреждений и осыпающейся хвои, а также немного уменьшит габариты ели, написал «Петербургский дневник».

«Елка не должна мешать управлению, упираться в остекление автомобиля или пассажиров», — подчеркнул эксперт.

Самым безопасным способом перевозки он назвал транспортировку ели на крыше автомобиля с надежным закреплением, как любого другого груза.