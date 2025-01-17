Эксперт Лейкина: у трудоголиков в отпуске обостряются хронические болезни

Заядлые трудоголики зачастую испытывают вспышки агрессии, страдают от нервных срывов и бессонницы. Об этом рассказала консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, у таких людей часто обостряются хронические заболевания. Особенно часто это происходит в период отпуска, когда отсутствует привычная рабочая активность. Трудоголикам свойственен перфекционизм и постоянное желание контролировать все аспекты работы, что приводит к неудовлетворенности результатами, подчеркнула Лейкина.
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