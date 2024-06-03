Эксперт «Лаборатории Касперского» Голованов: пароли должны быть уникальны для каждого ресурса

Многие россияне используют один и тот же пароль сразу для десятков сервисов. Однако он должен быть уникален для каждого ресурса, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, генерируют и запоминают пароли за пользователя специальные сервисы-менеджеры. Очень важно, чтобы они сами были защищены вторым фактором — в приложении аутентификаторе, токеном и так далее.

При подозрении на активное заражение компьютера, выключать или перезагружать его ни в коем случае нельзя, сообщил «Петербургский дневник».