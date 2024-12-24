Эксперт Кусков: ограничение голосовых звонков в мессенджерах может быть эффективным

Министерство цифрового развития и Роскомнадзором предложили запретить голосовые звонки в мессенджерах для защиты от мошенников. Инициативу поддержал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Своим мнением он поделился в беседе с «Ридусом».
Специалист назвал «не самым плохим решением» идею блокировки звонков в мессенджерах, по крайней мере с иностранных номеров. Разрыв связи между злоумышленником и его потенциальной жертвой поможет снизить количество подобных преступлений и уберечь средства россиян.
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