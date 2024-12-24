Эксперт Кусков: ограничение голосовых звонков в мессенджерах может быть эффективным

Министерство цифрового развития и Роскомнадзором предложили запретить голосовые звонки в мессенджерах для защиты от мошенников. Инициативу поддержал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Своим мнением он поделился в беседе с «Ридусом».