Всплывающие окна и нагрев телефона могут указывать на заражение устройства вирусом. Об этом сайту «Москва 24» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Специалист объяснил, что активное вредоносное приложение заставляет процессор работать на пределе возможностей. Это приводит к повышению температуры устройства.

Кроме того, поводом для беспокойства является появление в телефоне всплывающих окон, которые запрашивают доступ к разным функциям, причем происхождение этих запросов непонятно.

Курочкин подчеркнул важность установки надежного антивируса для защиты гаджета от вредоносных программ. Антивирус будет отслеживать подозрительную активность приложений и предупреждать пользователя об угрозах.