Эксперт «Кухни Москвы» Соколова отметила, что без выстроенной системы продаж бизнес не сможет развиваться

Основатель компании «Кухни Москвы» Татьяна Соколова считает, что создание эффективной системы продаж в малом бизнесе начинается с признания ключевой роли отдела продаж. Без реализации товаров или услуг не может быть и бизнеса, написали «Известия» .

Соколова отмечает, что предприниматели часто сосредотачиваются на улучшении продукта, но забывают о продажах. Однако без усилий в этой области развитие компании невозможно, независимо от качества предложения.

Эксперт рекомендует:

— Определить портрет реального покупателя и сформулировать ценностное предложение. — Сформулировать целевую аудиторию и спроектировать процесс продаж. — Вести клиентов в CRM-системе, которая будет усложняться вместе с бизнесом. — Сфокусироваться на целевом сегменте, корректно отказывая тем, кто не соответствует позиционированию или ценовому диапазону. — Рассчитать минимально допустимую стоимость клиента и минимальный чек.

Эффективная воронка продаж должна отражать реальные этапы, которые проходит клиент. Для ее построения нужно проанализировать путь покупателя и выявить ключевой этап, после которого большинство клиентов принимает решение о покупке. Дальнейшая работа заключается в повышении конверсии на каждом этапе.

«Даже при наличии прописанных процессов результат во многом зависит от сильных, „звездных“ менеджеров, обладающих харизмой, интуицией и умением выстраивать контакт», — отметила Соколова.

Задача компании — анализировать работу таких сотрудников и на основе успешных подходов создавать стандарты для всей команды.