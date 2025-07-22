Эксперт Кременсков заявил, что продажи бытовой техники на маркетплейсах снизились из-за роста кредитных ставок

Покупательская активность на крупных интернет-платформах упала из-за высоких ставок по кредитам, однако существенных колебаний в обороте маркетплейсов не замечено. Об этом заявил руководитель Ассоциации цифровой торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с ИА НСН.
«Часть товаров продается на маркетплейсах в кредит, к примеру, электроника и бытовая техника. Сейчас не очень выгодно брать потребительский кредит и покупать товары на маркетплейсе, процентная ставка высокая и потребительские кредиты дорогие. С этим связано снижение продаж», — объяснил специалист.
Эксперт подчеркнул, что объемы заказов зависят не только от финансовых условий, но и от времени года: например, летние месяцы традиционно демонстрируют меньший интерес к зимней одежде и обуви.
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