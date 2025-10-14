Эксперт Корнейчук рассказал, что продажи планшетов выросли благодаря доступной цене и функциональности

Эксперт по гаджетам, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с ИА НСН объяснил увеличение спроса на планшеты их доступностью и возможностью заменить ноутбук для большинства повседневных задач.

Как отметил специалист, несмотря на ограничения в производительности и возможностях гейминга, планшеты становятся популярной альтернативой благодаря удобству и длительному времени автономной работы. Средний ценник качественного устройства составляет около 20-25 тысяч рублей, что привлекает покупателей даже в условиях роста стоимости ноутбуков, подчеркнул Корнейчук.