Эксперт компании «Земельный юрист» Воробьев: перестройка дачного дома требует согласования с администрацией

При перестройке загородной недвижимости владельцу дома необходимо согласовать все вопросы с местной администрацией, чтобы избежать штрафов. Об этом рассказал гендиректор компании «Земельный юрист» Кирилл Воробьев сайту Regions.

По словам эксперта, если собственник планирует надстроить второй этаж или вложить большие средства в перестройку, необходимо согласовать проект реконструкции. Сделать это бесплатно можно с помощью заявления на портале государственных услуг, передала «Вечерняя Москва».

Также потребуется градостроительный план земельного участка. Он обозначит красные линии участка, за которые нельзя выходить, отметил Воробьев.

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