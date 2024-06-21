Эксперт компании «Земельный юрист» Воробьев: перестройка дачного дома требует согласования с администрацией

При перестройке загородной недвижимости владельцу дома необходимо согласовать все вопросы с местной администрацией, чтобы избежать штрафов. Об этом рассказал гендиректор компании «Земельный юрист» Кирилл Воробьев сайту Regions .

По словам эксперта, если собственник планирует надстроить второй этаж или вложить большие средства в перестройку, необходимо согласовать проект реконструкции. Сделать это бесплатно можно с помощью заявления на портале государственных услуг, передала «Вечерняя Москва».

Также потребуется градостроительный план земельного участка. Он обозначит красные линии участка, за которые нельзя выходить, отметил Воробьев.