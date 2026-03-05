Эксперт компании «Гарда» Ивлев отметил, что отказ от cookies не должен ограничивать доступ к сайтам
Пользователи вправе отказываться от использования файлов cookie, и сайты не могут препятствовать просмотру страниц исключительно из-за такого отказа. Вместе с тем некоторые функции ресурса могут перестать корректно функционировать, предупредил директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев в беседе с «Газетой.Ru».
Для повышения уровня конфиденциальности и снижения объема собираемых данных эксперт рекомендовал выбирать опцию «только необходимые cookie». Важно помнить, что опасность заключается не столько в самих файлах cookie, сколько в риске их кражи вредоносным ПО.
Помимо грамотных настроек браузера, специалист посоветовал применять защитные меры вроде установки антивируса для предотвращения несанкционированного доступа к данным.