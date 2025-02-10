Эксперт Колядов: уровень спроса и стоимости авто зависит от экономической стабильности

Экономические колебания способны повлиять на спрос и стоимость автомобилей, считает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Своим мнением он поделился в разговоре с «ФедералПресс».
Специалист отметил, что рост экономики стимулирует покупку новых машин, а это может привести к стабилизации или даже росту цен. В то же время, экономические трудности могут снизить спрос и уменьшить стоимость машин.
Производство электромобилей и изменения в законодательстве, касающиеся налогов и экологических стандартов, также способны изменить ситуацию на рынке. Повышение цен на автомобили повлияет на стоимость их страхования, что заставит водителей искать более доступные машины или сократить страховку, подчеркнул Колядов.
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