Эксперт Кобелюк: прогулки с коляской или собакой помогут найти друзей после 30 лет

В нашем обществе принято гордиться друзьями детства, но многие теряют связь с ними. Как найти новых друзей в зрелом возрасте, рассказал эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк в беседе с Life .

По словам специалиста, одна из главных проблем — отсутствие навыков общения. Решить её можно на курсах ораторского искусства или риторики. Еще одно место, где можно найти друзей, — клубы по интересам. Это может быть что угодно: от кройки и шитья до йоги.

Если вам нравятся мотоциклы, походы или макраме — ищите единомышленников, отметил эксперт. Именно общие интересы лежат в основе дружбы в зрелом возрасте. Не менее полезным будет посещение спортивных секций — так вы не только улучшите здоровье, но и расширите круг общения.

Еще один способ найти друзей — завести питомца или проводить время с детьми. Прогулки с коляской или собакой помогут познакомиться с новыми людьми, даже если это не сразу перерастет в крепкую дружбу, заключил Кобелюк.