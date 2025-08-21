Эксперт Кивокурцев отметил, что роботы-помощники не будут иметь массового спроса в течение пары десятилетий

Сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев в беседе с ИА НСН указал на то, что роботы-помощники пока не пользуются массовым спросом из-за высокой стоимости.

По словам эксперта, чаще всего домашние устройства становятся популярны, если их стоимость не превышает двух тысяч долларов.

«На сегодняшний день ни один антропоморфный робот не укладывается в этот ценовой диапазон, и, следовательно, его использование в быту остается недоступным для большинства пользователей в течение следующих пары десятилетий», — отметил Кивокурцев.

Специалист добавил, что сейчас отрасль человекоподобных роботов не является выгодной, поэтому в ней не наблюдается так называемой «гонки вооружений».