Эксперт Киреева: дачникам разрешат ставить мангал на расстоянии не менее пяти метров от дома

Дачников предупредили о нововведениях, которые ожидаются с наступлением марта. Эти изменения потребуют адаптации к новым правилам ведения хозяйства. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева сайту PRIMPRESS .

По словам специалиста, противопожарные правила станут более лояльными. Ранее владельцам небольших участков было особенно сложно установить мангал без нарушения правил. Теперь разрешенное расстояние от мангала до постройки сократится до пяти метров, что вполне выполнимо, передает «ФедералПресс».

Новые правила затронут всех владельцев дачных участков и тех, кто там пребывает.

Сжигать траву или листву по-прежнему нужно будет в специальной емкости, например, в металлической бочке, которая должна располагаться минимум в 15 метрах от леса или в 7,5 метрах от дома.