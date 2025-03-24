Эксперт Kaspersky Ларкина: Google собирает данные пользователей для создания фингерпринта

Каждый пользователь Google имеет свой фингерпринт — набор технических характеристик, включающий разрешение экрана, список приложений, IP-адрес и другие параметры. Об этом сообщила эксперт по контентному анализу в «Лаборатории Касперского» Анна Ларкина в интервью сайту «Газета.Ru» .

Как отметила специалист, эти данные используются компаниями для борьбы с мошенничеством, показа релевантной рекламы и маркетинга. Злоумышленники также могут применять их для различных манипуляций.

Ларкина подчеркнула, что полностью предотвратить сбор данных невозможно, но можно ограничить его, используя специальные плагины и браузеры.