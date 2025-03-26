Эксперт Юсубов: проверка на обременения при покупке жилья поможет избежать ареста имущества

Директор по правовым вопросам Kalinka Ecosystem Михаил Юсубов в беседе с сайтом «Известия» предупредил о рисках при покупке жилья. Основные угрозы включают недействительность сделки, обременения, претензии третьих лиц и финансовые обязательства.

По словам специалиста, недействительными могут признать договоры, заключенные недееспособными лицами или без согласия опекунов. Проверка на обременения важна для предотвращения ареста имущества.

Претензии наследников и долги предыдущего владельца также представляют опасность. Для снижения рисков рекомендуется привлекать профессионалов и использовать безопасные механизмы расчетов, резюмировал Юсубов.