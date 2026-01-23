Эксперт «ЮMoney» Ефимочкин предложил использовать шопинг-ассистентов для проверки скидок

В России 26 января стартует первая крупная онлайн-распродажа года — Киберпонедельник. Чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок, покупателям нужно продумать стратегии для получения реальной выгоды. Подробнее рассказал директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин в беседе с «Известиями» .

По словам эксперта, автоматизация затронула и поиск товаров: теперь искусственный интеллект помогает сравнивать цены и предсказывать динамику скидок.

«Шопинг-ассистенты, Telegram-боты и браузерные расширения на базе ИИ проводят беспристрастный аудит», — объяснил специалист.

Он отметил, что такие инструменты позволяют сопоставить стоимость товаров, спрогнозировать изменение цен и определить периоды максимальных скидок, что помогает не попасться на уловки фиктивных распродаж.