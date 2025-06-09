Эксперт «Яндекс Аренды» Жуков спрогнозировал рост арендных ставок на недвижимость с июля

Стоимость аренды жилья в большинстве городов-миллионников стабилизировалась в мае. Среднюю ставку составил показатель 34 тысяч рублей, зафиксировавшись практически на одном уровне с апрелем. Лишь Москва и Петербург продемонстрировали небольшой рост цен. Об этом рассказал Life руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По данным эксперта, наиболее стабильной оказалась аренда однокомнатных квартир, цена которых держалась на отметке около 30 тысяч рублей. Студии и двушки подорожали на незначительные доли процента, а стоимость трехкомнатных помещений почти не изменилась.

Несмотря на некоторое снижение предложений в разных сегментах рынка, колебания цен оказались минимальны — всего около одного процента. Жуков спрогнозировал подъем арендной платы ближе к июлю-августу в связи с возвращением отдыхающих и началом активного поиска съемного жилья студентами и приезжими специалистами.