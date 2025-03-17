Эксперт Исаев посоветовал менять ноутбук каждые четыре-пять лет

По словам эксперта, за этот срок устройство сохраняет необходимую производительность и надежность. Частая замена ноутбуков приводит к неоправданным расходам, а использование техники дольше шести лет может потребовать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт, что делает такой вариант экономически невыгодным.

По данным ITResearch, в конце 2024 года средняя цена ноутбука в России достигла 80 тысяч рублей. В октябре она была на 10 тысяч меньше. Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» сообщают, что в июле 2024 года средняя цена была около 62 тысяч рублей, а к концу года выросла до 66 тысяч.