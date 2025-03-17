Эксперт Исаев посоветовал менять ноутбук каждые четыре-пять лет

Руководитель категории «Ноутбуки» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев в интервью «Газете.Ru» рассказал, что менять ноутбуки стоит каждые четыре-пять лет.
По словам эксперта, за этот срок устройство сохраняет необходимую производительность и надежность. Частая замена ноутбуков приводит к неоправданным расходам, а использование техники дольше шести лет может потребовать дополнительных затрат на обслуживание и ремонт, что делает такой вариант экономически невыгодным.
По данным ITResearch, в конце 2024 года средняя цена ноутбука в России достигла 80 тысяч рублей. В октябре она была на 10 тысяч меньше. Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» сообщают, что в июле 2024 года средняя цена была около 62 тысяч рублей, а к концу года выросла до 66 тысяч.
Журналист Санчез назвал основные черты русских
Статистика заболеваемости растет. Как защититься от ОРВИ и гриппа
ВСУ перекинули боевиков «Айдара» на Времевское направление
ЕС и Британия обсудят конфискацию замороженных российских активов 18 марта
Жителя Бурятии приговорили к пожизненному сроку за убийство 17-летней давности
Школьник в Кузбассе пырнул ножом одноклассника прямо на уроке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте