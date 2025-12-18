Эксперт Ippon Церетели рассказал, что для защиты офисной техники подойдут простые модели ИБП
Покупка источника бесперебойного питания (ИБП) требует внимательного подхода, ведь рынок насыщен множеством предложений с разными характеристиками. Об этом рассказал руководитель направления разработки новых продуктов Ippon Георгий Церетели в беседе с Ferra.ru.
По словам эксперта, первым делом важно определить цели использования ИБП. Для домашних компьютеров и офисной техники вполне подойдут бюджетные резервные или линейно-интерактивные модели.
«Такие модели отличаются доступной ценой и простотой эксплуатации», — отметил специалист.
Как пояснил Церетели, если речь идет о защите критически важного оборудования, такого как серверы или медицинское оснащение, предпочтение следует отдать онлайновым моделям с функцией двойного преобразования энергии. Такие устройства обеспечивают максимальную защиту от любых колебаний в электросети, однако требуют значительных финансовых вложений.