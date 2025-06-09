Эксперт «Интикетса» Полевская призвала внимательно изучать сайт при покупке билетов

Для обеспечения безопасности следует проявлять осторожность и тщательно изучать сайты перед покупкой билетов. Об этом заявила директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская в беседе с ИА НСН .

«Мы даем много рекомендаций, но человека не заставишь изучить весь сайт внимательно. Обычно вся информация о том, является ли компания официальным дистрибьютором билетов и имеет ли договор с площадкой, спрятана где-то в глубине», — отметила эксперт.

По ее словам, при поиске, например, театра стоит ввести в строке добавочное «официальный сайт». В таком случае можно получить подробную информацию о платформе.

Также специалист напомнила, что на билете должны быть указаны цена и ФИО покупателя. В заключение Полевская рассказала о существовании федеральных сайтов, которые агрегируют все региональные мероприятия.