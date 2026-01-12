Эксперт Института демографии Крупнов призвал создать культ семьи в России
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил о необходимости формирования культа семьи в России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, следует пересмотреть жизненные устои и отказаться от идей псевдодемографов.
«Семья — это высочайшая культура, за ней стоит счастье иметь детей, внуков, правнуков», — отметил специалист.
Он призвал создать принципиально новую семейную модель, игнорируя разговоры о втором демографическом переходе. Важно возродить настоящий культ семьи, способствующий счастью и полноценной жизни каждого гражданина, считает Крупнов.