Эксперт Института демографии Крупнов призвал создать культ семьи в России

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил о необходимости формирования культа семьи в России. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, следует пересмотреть жизненные устои и отказаться от идей псевдодемографов.

«Семья — это высочайшая культура, за ней стоит счастье иметь детей, внуков, правнуков», — отметил специалист.

Он призвал создать принципиально новую семейную модель, игнорируя разговоры о втором демографическом переходе. Важно возродить настоящий культ семьи, способствующий счастью и полноценной жизни каждого гражданина, считает Крупнов.