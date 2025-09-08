Эксперт hh.ru Бузунова указала на странность требований к соискателям в некоторых вакансиях

Руководитель отдела внешних коммуникаций hh.ru в регионах Мария Бузунова в эфире радиостанции « Говорит Москва » высказалась о странных требованиях в вакансиях.

По словам эксперта, некоторые наниматели предъявляют критерии, не связанные с профессиональными навыками.

«Очень много странных требований иногда предъявляют работодатели, например, бухгалтеру. Иногда мы в вакансиях видим: обязательно нужно иметь машину. Почему вдруг это не деловое качество бухгалтера — иметь машину?» — подчеркнула специалист.

Она отметила, что в некоторых случаях компаниям направляют просьбу изменить описание вакансии. Кандидатам Бузунова посоветовала проявлять осторожность при поиске места работы.