Эксперт hh.ru Бузунова сообщила, что при смене работы мужчины склонны выбирать предпринимательство

Руководитель службы внешних коммуникаций hh.ru Мария Бузунова поделилась наблюдениями о предпочтениях мужчин и женщин при смене профессиональной сферы. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, представительницы прекрасного пола чаще выбирают сферы с большей степенью свободы и гибкости, такие как административный менеджмент или маркетинг. Мужчины же проявляют склонность к направлениям производства, сервиса и предпринимательства.

«Стремление к смене профессии может быть у разных поколений по разным причинам. Например, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет выбирает бизнес и самозанятость», — добавила специалист.

Она также отметила, что карьерные изменения нередко диктуются тенденциями развития частного предпринимательства и стремлениями заниматься собственным бизнесом.