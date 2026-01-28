Эксперт hh.ru Бузунова рассказала, что подростки могут найти выгодную подработку в сферах доставки и общепита

Подростки сегодня могут наиболее выгодно устроиться на подработку в сферах доставки, общественного питания и административного персонала. Доход в этих областях зависит от количества отработанных часов, что привлекает молодежь. Об этом ИА НСН рассказала руководитель службы внешних коммуникаций hh.ru Мария Бузунова.

Так, в прошлом году количество подростков от 14 до 18 лет, ищущих работу, достигло 1,2 миллиона. Это на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Среди причин такого роста — дефицит кадров, увеличение зарплат, упрощение процесса найма подростков и стремление молодых людей к финансовой независимости.

Бузунова отметила, что подростки чаще всего ищут работу через цифровые джобсайты или платформы по поиску работы.

«В основном это временные позиции: официанты, бариста или бармены, а также продавцы-кассиры или работники колл-центров», — подчеркнула эксперт.

Молодые люди также активно интересуются работой курьеров, упаковщиков и комплектовщиков.