Эксперт HeadHunter Бузунова рассказала, что у россиян меняется подход к работе и переработкам

Руководитель отдела внешних коммуникаций HeadHunter в регионах Мария Бузунова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что у россиян меняется подход к работе.

По словам эксперта, все больше людей стремятся к балансу и сдержанности в карьере. Хотя молодые специалисты и миллениалы из разных сфер по-прежнему склонны быстро уходить в отпуск на одну-две недели без конкретных планов, даже взрослое поколение начинает менять свое отношение к труду.

«Сколько можно перерабатывать? А жить когда?» — задается вопросом Бузунова.

По ее мнению, работодатели также пересматривают свои взаимоотношения с сотрудниками, отдавая предпочтение стратегии «удержать и развить», вместо того чтобы искать нового специалиста на рынке труда. Это, в свою очередь, влияет на решения работников о смене места работы.