Эксперт HeadHunter Бузунова посоветовала выполнять трудные задачи в первой половине дня
Руководитель отдела внешних коммуникаций HeadHunter в регионах Мария Бузунова в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась своим подходом к решению сложных задач.
Она предложила использовать «метод лягушки», при котором наиболее трудные и неприятные задачи выполняются в первой половине дня.
«Суть тайм-менеджмента — как можно более эффективно сделать задачи. Эффективность зависит от количества потраченного времени и результата», — отметила Бузунова.
Специалист добавила, что некоторые люди фиксируют весь свой рабочий день в блокноте и вычеркивают выполненные задачи, что помогает им не погрязнуть в рутине и получать удовлетворение от своей работы.
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