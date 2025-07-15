Эксперт HeadHunter Бузунова посоветовала выполнять трудные задачи в первой половине дня

Руководитель отдела внешних коммуникаций HeadHunter в регионах Мария Бузунова в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась своим подходом к решению сложных задач.

Она предложила использовать «метод лягушки», при котором наиболее трудные и неприятные задачи выполняются в первой половине дня.

«Суть тайм-менеджмента — как можно более эффективно сделать задачи. Эффективность зависит от количества потраченного времени и результата», — отметила Бузунова.

Специалист добавила, что некоторые люди фиксируют весь свой рабочий день в блокноте и вычеркивают выполненные задачи, что помогает им не погрязнуть в рутине и получать удовлетворение от своей работы.