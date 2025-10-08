Эксперт HeadHunter Бузунова напомнила, что каждый работник имеет право на отдых до двух часов в день

Руководитель отдела внешних коммуникаций HeadHunter в регионах Мария Бузунова в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что каждый работник имеет право на перерыв от 30 минут до двух часов в течение стандартного восьмичасового рабочего дня.

Как отметила специалист, закон не регулирует длительность обеда и количество перерывов в день. Однако важно понимать, что общая продолжительность отдыха в стандартный восьмичасовой рабочий день должна быть не менее 30 минут и не более двух часов.

«Вы можете, например, уйти на час на обед и потом остальной час, если работодатель не против, разбить на пяти-десятиминутные перерывы. Но, конечно, нужно договариваться, нужно объяснять, какое время вам нужно перезагрузиться, пообедать или даже полежать на диване», — подчеркнула Бузунова.